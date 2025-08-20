На трассе в Красноярском крае в аварии погибли две женщины

20 августа на 993-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» около деревни Верховая произошла смертельная авария. По предварительной версии Госавтоинспекции Красноярского края, водитель «Тойоты» выехал на полосу встречного движения для обгона и врезался в «Ниссан», который поворачивал налево.