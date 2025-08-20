Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На трассе в Красноярском крае в аварии погибли две женщины

Полицейские работают на месте смертельного ДТП в Красноярском крае.

Источник: Госавтоинспекция Красноярского края

20 августа на 993-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» около деревни Верховая произошла смертельная авария. По предварительной версии Госавтоинспекции Красноярского края, водитель «Тойоты» выехал на полосу встречного движения для обгона и врезался в «Ниссан», который поворачивал налево.

В ДТП погибли две женщины: 45-летний водитель и пассажир «Тойоты».

Сейчас на месте трагедии работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Полицейские перекрыли одну полосу для движения транспорта.