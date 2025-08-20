Минчанин заработал 60 тысяч рублей на просящих милостыню пенсионерах. Подробности озвучили в пресс-службе Следственного комитета.
В ведомстве заметили: в период с сентября 2020 года по август 2024 года в Минске, а также Минской области 31-летний мужчина находил лиц, ведущих асоциальный образ жизни. Минчанин под предлогом жилья и алкогольных напитков принуждал их к работе: попрошайничеству у прохожих денег и продуктов питания. В ведомстве обратили внимание, что всю милостыню обвиняемый забирал себе.
В материалах дела сказано, что на железнодорожных вокзалах житель Минска познакомился с двумя мужчинами 63 и 69 лет — жителями Минской и Могилевской областей. Они не имели постоянного места жительства, средств к существованию. Фигурант обещал перевезти мужчин в Минск, дать им работу в строительной сфере, стабильный доход, а также крышу над головой.
Но как только пенсионеры приехали в белорусскую столицу, то ситуация кардинально изменились. Вместо строительных документов минчанин вручил мужчинам арендованные инвалидные коляски и плакаты с надписями о необходимости оказания помощи.
«Он заявил, что они будут заниматься попрошайничеством, и подробно разъяснил, где стоять, что говорить прохожим, чтобы вызвать жалость и заработать больше денег», — сообщили в пресс-службе СК.
В ведомстве уточнили, что фигурант также установил жесткие правила: весь так называемый доход мужчины должны были отдавать ему (подробнее всю историю мы писали здесь). Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции задержали минчанина. Он свою вину не признал.
«В ходе следствия установлено, что обвиняемый, эксплуатируя потерпевших, получил доход в размере более 60 тысяч рублей», — обратили внимание в Следственном комитете Беларуси.
И подчеркнули, что фигурант не признал свою вину. Мужчине было предъявлено обвинение по пункту 2 части 2 статьи 181−1 Уголовного кодекса — иная форма эксплуатации человека, совершенная в отношении двух лиц. Он заключен под стражу.
