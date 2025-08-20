Минчанин заработал 60 тысяч рублей на просящих милостыню пенсионерах

В ведомстве заметили: в период с сентября 2020 года по август 2024 года в Минске, а также Минской области 31-летний мужчина находил лиц, ведущих асоциальный образ жизни. Минчанин под предлогом жилья и алкогольных напитков принуждал их к работе: попрошайничеству у прохожих денег и продуктов питания. В ведомстве обратили внимание, что всю милостыню обвиняемый забирал себе.