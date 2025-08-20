Ричмонд
Бывшего советника губернатора Ростовской области оставили в СИЗО до октября

В Ростове-на-Дону Виктора Гончарова оставили под стражей до 5 октября.

Источник: Комсомольская правда

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону вновь продлил меру пресечения для бывшего советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

— Меру пресечения в виде заключения под стражу продлили на 1 месяц 15 суток, то есть до 5 октября 2025 года включительно, — уточнили в пресс-службе судов региона.

Напомним, о назначении Виктора Гончарова на пост советника губернатора стало известно в сентябре 2023 года. Перед этим управленец был заместителем (с 2010 по 2014 годы), а потом первым заместителем главы региона (с 2017 по 2023 годы). С 2013 по 2019 годы представитель регионального правительства также был атаманом Всевеликого войска Донского.