Бывшего советника губернатора Ростовской области оставили в СИЗО до октября

Напомним, о назначении Виктора Гончарова на пост советника губернатора стало известно в сентябре 2023 года. Перед этим управленец был заместителем (с 2010 по 2014 годы), а потом первым заместителем главы региона (с 2017 по 2023 годы). С 2013 по 2019 годы представитель регионального правительства также был атаманом Всевеликого войска Донского.