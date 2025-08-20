Ричмонд
Житель Подмосковья получил 9 лет за попытку сбыта почти 2 кг наркотиков в Новосибирской области

Коченевский районный суд признал 39-летнего мужчину виновным в покушении на сбыт крупной партии наркотиков на территории Новосибирской области.

Согласно материалам дела, мужчина действовал по указанию неустановленного лица. В январе 2023 года он забрал из тайника в Московской области два свертка с наркотиками общей массой около 2 кг и перевез их в Новосибирскую область, пишут в паблике Прокуратуры региона.

На территории Коченевского района он устроил два тайника возле садоводческого товарищества и передал координаты третьему лицу. Однако преступный план не был реализован полностью — наркотические вещества изъяли правоохранители.

Суд признал мужчину виновным по статьям «покушение на незаконный сбыт наркотических средств» и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.