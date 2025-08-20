Житель Подмосковья получил 9 лет за попытку сбыта почти 2 кг наркотиков в Новосибирской области

Согласно материалам дела, мужчина действовал по указанию неустановленного лица. В январе 2023 года он забрал из тайника в Московской области два свертка с наркотиками общей массой около 2 кг и перевез их в Новосибирскую область, пишут в паблике Прокуратуры региона.