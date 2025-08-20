Лихач на скорости 150 км/ч стал причиной смертельного ДТП в Караганде

Судом установлено, что К., двигаясь по улице К. Аманжолова со скоростью почти 150 км/ч, превысил допустимое ограничение, проигнорировал запрещающий сигнал светофора и, не соблюдая дистанцию, спровоцировал массовое столкновение. В результате ДТП один из автомобилей вылетел на встречную полосу и столкнулся с другим транспортом. Другие машины также получили серьёзные повреждения. Водитель одного из автомобилей погиб на месте, трое пассажиров получили травмы средней тяжести.