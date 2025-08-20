Житель Уфы устроил скандал и поджог дом сожительницы

В Уфе вынесли приговор 37-летнему мужчине. Демский районный суд, как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, признал его виновным в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога.
По данным надзорного ведомства, что в октябре 2023 года мужчина, находясь в доме на улице Гилева, принадлежавшем его сожительнице, будучи пьяным, устроил скандал. Во время телефонного разговора с потерпевшей он угрожал поджечь жилье, если она немедленно не приедет. Не дождавшись женщины, осужденный претворил угрозу в жизнь — поджег имущество внутри дома и скрылся.
Материальный ущерб от поджога был оценен в более чем 4,8 миллиона рублей. Злоумышленник вину не признал. Суд учел, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за преступления против собственности, и назначил ему 2,5 года колонии строгого режима. Также с него в пользу потерпевшей взыскали сумму причиненного ущерба.
