Житель Уфы устроил скандал и поджог дом сожительницы

По данным надзорного ведомства, что в октябре 2023 года мужчина, находясь в доме на улице Гилева, принадлежавшем его сожительнице, будучи пьяным, устроил скандал. Во время телефонного разговора с потерпевшей он угрожал поджечь жилье, если она немедленно не приедет. Не дождавшись женщины, осужденный претворил угрозу в жизнь — поджег имущество внутри дома и скрылся.