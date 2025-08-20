Женщину на надувном крокодиле спасли в море Шотландии

В Шотландии сразу три отдыхающих оказались в опасной ситуации из-за надувных игрушек. Как сообщили в береговой охране изданию Daily Mail, инциденты произошли вечером 19 августа.
Около пяти часов дня спасателям поступило сообщение о том, что двое подростков на надувном матрасе не могут вернуться на берег. На место выдвинулись спасательные катера и береговые службы. Подростков удалось быстро вернуть на сушу, им оказали помощь и провели инструктаж по безопасности.
Спустя некоторое время на том же пляже помощь понадобилась женщине, которая отдыхала на надувном крокодиле. Ее унесло в открытое море, но до прибытия спасателей ей помогли выбраться на берег находившиеся рядом люди.
В береговой охране уточнили, что все трое отделались испугом и чувствуют себя хорошо. Представитель службы отметил, что в обоих случаях люди оставались на надувных игрушках, однако течение и ветер стремительно относили их от берега.