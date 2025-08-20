Женщину на надувном крокодиле спасли в море Шотландии

Около пяти часов дня спасателям поступило сообщение о том, что двое подростков на надувном матрасе не могут вернуться на берег. На место выдвинулись спасательные катера и береговые службы. Подростков удалось быстро вернуть на сушу, им оказали помощь и провели инструктаж по безопасности.