Замглавы «Ельцин Центра» осудили за репост в соцсети

Замглавы «Ельцин Центра» Людмилу Телень будут судить за репост в соцсети.

Источник: © РИА Новости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 авг — РИА Новости. Первого заместителя исполнительного директора «Ельцин Центра» Людмилу Телень, ставшую фигуранткой административного дела о дискредитации Вооруженных сил России, судят за репост в социальной сети, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

«До рассмотрения дела по существу у меня есть ходатайство Телень… Репост “Нет войне” был сделан в феврале в 2022 году», — зачитал адвокат Телень ее ходатайство на суде.

Ранее в объединенной пресс-службе судов региона сообщили агентству, что в отношении Телень поступили материалы по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России). Заседание по делу проходит в среду в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга.

В апреле источник в оперативных службах рассказывал РИА Новости, что у 67-летней Телень есть израильское гражданство.

В начале августа пресс-секретарь «Ельцин Центра» Елена Володарская также сообщала агентству, что Телень подает в суд на Telegram-канал «УралLive» из-за опубликованной фотографии ее израильского паспорта.

«Ельцин Центр» — общественный культурный и образовательный центр, который был открыт в Екатеринбурге в 2015 году.