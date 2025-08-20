Ричмонд
В Воронеже задержали курьера-закладчика с партией наркотиков

Фигуранту грозит до 20 лет тюрьмы.

Источник: Комсомольская правда

На улице Независимости в Воронеже сотрудники полиции задержали 26-летнего местного жителя, подозреваемого в перевозке и подготовке к сбыту наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Под приборной панелью «Мазды», на которой передвигался фигурант, нашли 314,21 грамма гашиша и 216,58 грамма клефедрона. Мужчина признался, что откликнулся на вакансию в интернете и должен был распространять запрещенные вещества через тайники-закладки. В соответствии с ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ подозреваемому грозит до 20 лет тюрьмы.