В Воронеже задержали курьера-закладчика с партией наркотиков

Под приборной панелью «Мазды», на которой передвигался фигурант, нашли 314,21 грамма гашиша и 216,58 грамма клефедрона. Мужчина признался, что откликнулся на вакансию в интернете и должен был распространять запрещенные вещества через тайники-закладки. В соответствии с ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ подозреваемому грозит до 20 лет тюрьмы.