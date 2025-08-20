Ричмонд
Два лося вышли на проезжую часть на шоссе Энтузиастов

На шоссе Энтузиастов в Москве водители стали свидетелями необычной ситуации: лось вывел самку на прогулку прямо на проезжую часть. Об этом в среду, 20 августа, сообщает РЕН ТВ.

Источник: Freepik

Кадры с животными быстро разлетелись по соцсетям. На видео показано, как пара лосей спокойно стоит посреди дороги, а затем уходит с трассы на газон у обочины.

Директор московского зоопарка Светлана Акулова пояснила, что у лосей сейчас начался брачный период. В это время они ведут себя более беспокойно, становятся менее осторожными и даже могут проявлять агрессию. По ее словам, сохатые нередко заходят в жилые кварталы, парки и выбегают на оживленные улицы.

Специалист призвала автомобилистов проявлять осторожность на дорогах и напомнила, что контактировать с дикими животными при встрече крайне опасно, передает Telegram-канал.

Перед Орехово-Зуевским городским судом предстанет житель Подмосковья, который незаконно убил лося во время охоты. Мужчина отправился на охоту, не имея соответствующего разрешения. Он застрелил из ружья лося, после чего уехал за прицепом, чтобы вывезти животное. Прибыв снова на место, он разделал свою добычу и отправился домой, но в этот момент его задержал представитель государственного охотничьего контроля.