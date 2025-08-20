В Польше объяснили происхождение упавшего объекта

Ранее неизвестный объект упал и взорвался в районе населенного пункта Осины в Польше минувшей ночью. На месте обнаружены сгоревшие металлические и пластиковые обломки. В результате происшествия никто не пострадал, в нескольких домах выбиты стекла.
«Это военный дрон. Скорее всего, он поврежден по причине детонации взрывчатых веществ», — сказал Трусевич.
При этом он заявил, что пока не может сказать, кому принадлежит дрон и где был произведен.
По словам прокурора, в настоящее время на место направляется военный следователь.
При этом прокурор считает маловероятным, чтобы дрон, о котором идет речь, принадлежал польским военным.
«Я не знаю, чтобы на территории Польши проходили какие-либо военные учения, которые позволяли бы принять такой тезис», — сказал Трусевич, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Он уточнил, что, по предварительной информации, дрон был оснащен двигателем внутреннего сгорания, а взорвался от столкновения с землей или линией электропередачи.