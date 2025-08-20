В Новосибирской области 13-летний подросток получил ожоги на крыше электропоезда

Инцидент произошёл на станции Новосибирск, где инспекторы по делам несовершеннолетних обнаружили троих подростков в возрасте от 13 до 17 лет на крыше электропоезда. Во время экстремальной прогулки 13-летний школьник оказался слишком близко к проводам контактной сети и получил серьёзные ожоги. Пострадавшего срочно доставили в больницу, сообщили в паблике Транспортной полиции Сибири.