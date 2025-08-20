Ричмонд
В Новосибирской области 13-летний подросток получил ожоги на крыше электропоезда

Три подростка залезли на крышу стоящего поезда ради опасного развлечения.

Три подростка залезли на крышу стоящего поезда ради опасного развлечения. Один из них пострадал от удара током.

Инцидент произошёл на станции Новосибирск, где инспекторы по делам несовершеннолетних обнаружили троих подростков в возрасте от 13 до 17 лет на крыше электропоезда. Во время экстремальной прогулки 13-летний школьник оказался слишком близко к проводам контактной сети и получил серьёзные ожоги. Пострадавшего срочно доставили в больницу, сообщили в паблике Транспортной полиции Сибири.

В отношении родителей всех троих несовершеннолетних составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. На 17-летнего подростка также заведён протокол по статье 11.17 КоАП РФ — за нарушение правил поведения на железнодорожном транспорте.

Материалы проверки уже направлены в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России для дальнейшего разбирательства.

Транспортная полиция напоминает родителям о важности контроля за детьми, их окружением и безопасным досугом, чтобы предотвратить подобные опасные ситуации.