СК: просящие милостыню пенсионеры на инвалидных колясках зарабатывали по 100 рублей в день

Просящие милостыню пенсионеры на колясках зарабатывали по 100 рублей в день. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Установлено, что с сентября 2020 по август 2024 года на территории Минской области, а также города Минска 31-летний мужчина находил лиц, которые вели асоциальный образ жизни. Минчанин под предлогом предоставления алкоголя, жилья принуждал их к работе — попрошайничеству у прохожих денег и продуктов питания. Вместе с тем всю милостыню он забирал себе.
Из материалов уголовного дела следует, что фигурант познакомился на железнодорожных вокзалах с двумя мужчинами в возрасте 63 и 69 лет, которые были жителями Минской и Могилевской областей. У белорусов не было постоянного места жительства. Также у них не было средств к существованию. Минчанин обещал перевезли их в Минск, дать работу в строительной сфере, а также стабильный доход и крышу над головой.
Ситуация кардинально изменилась, когда мужчины приехали в Минск. Мужчина выдал им арендованные инвалидные коляски и плакаты с надписями о необходимости оказания помощи вместо строительных инструментов. Минчанин заявил, что пожилые люди будут заниматься попрошайничеством. Он подробно объяснил, где они должны стоять, что говорить прохожим для того, чтобы вызвать жалость и заработать побольше денег.
Житель Минска в отношении пенсионеров установил жесткие правила: весь доход отдавать ему. Чтобы у мужчин не было возможности уйти или обратиться за помощью, обвиняемый забрал у них паспорта (подробнее историю можно прочесть здесь).
«С утра он отвозил их на “работу”, и забирал поздно вечером. Ежедневный заработок просящих милостыню составлял порядка 100 рублей», — озвучили подробности в Следственном комитете.
Минчанин был задержан милицией в момент оперативно-розыскных мероприятий. Он свою вину не признал. Установлено, что фигурант, эксплуатируя пожилых людей, получил преступный доход в размере более 60 000 рублей. Мужчине было предъявлено обвинение по пункту 2 части 2 стать 181−1 Уголовного кодекса — иная форма эксплуатации человека, совершенная в отношении двух лиц. Он заключен под стражу.
