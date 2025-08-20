СК: просящие милостыню пенсионеры на инвалидных колясках зарабатывали по 100 рублей в день

Из материалов уголовного дела следует, что фигурант познакомился на железнодорожных вокзалах с двумя мужчинами в возрасте 63 и 69 лет, которые были жителями Минской и Могилевской областей. У белорусов не было постоянного места жительства. Также у них не было средств к существованию. Минчанин обещал перевезли их в Минск, дать работу в строительной сфере, а также стабильный доход и крышу над головой.