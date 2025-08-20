Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рейс из Читы в Барнаул задержали, а вылет перенесли практически на сутки

Вместо 10 часов 20 августа пассажиры должны вылететь в 7 утра 21 августа.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Рейс из Читы в Барнаул задержали, а вылет перенесли практически на сутки. Пассажиры должны были покинуть город в 10:00 20 августа, но подождать им придется до 7:00 21 августа. На это время перенесли рейс. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

— Временные неудобства связаны с технической неисправность воздушного судна в аэропорту Читы, — уточнили в ведомстве.

Пассажиров заселили в гостиницу. Надзорный орган контролирует соблюдение прав пассажиров и проводит их личный прием.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что второй борт МС — 21 готовится к первому полету в Иркутске.