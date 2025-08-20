Рейс из Читы в Барнаул задержали, а вылет перенесли практически на сутки. Пассажиры должны были покинуть город в 10:00 20 августа, но подождать им придется до 7:00 21 августа. На это время перенесли рейс. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
— Временные неудобства связаны с технической неисправность воздушного судна в аэропорту Читы, — уточнили в ведомстве.
Пассажиров заселили в гостиницу. Надзорный орган контролирует соблюдение прав пассажиров и проводит их личный прием.
