Рейс из Читы в Барнаул задержали, а вылет перенесли практически на сутки. Пассажиры должны были покинуть город в 10:00 20 августа, но подождать им придется до 7:00 21 августа. На это время перенесли рейс. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.