В Новосибирске двое рабочих сорвались с 11 этажа строящегося дома: один погиб

08 августа в 15:50 на улице Новоуральской, 10 стр., в Калининском районе Новосибирска при укладке телескопических стоек для опалубки с 11 этажа сорвалась выносная площадка. Двое бетонщиков, находившихся на ней, упали на крышу двухэтажного здания. Один из работников погиб на месте, второго госпитализировали, сообщили в Гострудинспекции НСО.