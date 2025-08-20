В Новосибирске двое рабочих сорвались с 11 этажа строящегося дома: один погиб

На строительной площадке в Калининском районе при обрушении выносной платформы погиб один бетонщик, второго госпитализировали. Госинспекция труда выявила многочисленные нарушения охраны труда.
08 августа в 15:50 на улице Новоуральской, 10 стр., в Калининском районе Новосибирска при укладке телескопических стоек для опалубки с 11 этажа сорвалась выносная площадка. Двое бетонщиков, находившихся на ней, упали на крышу двухэтажного здания. Один из работников погиб на месте, второго госпитализировали, сообщили в Гострудинспекции НСО.
Государственная инспекция труда в Новосибирской области незамедлительно провела проверку ООО «Эрбиль», компании, выполнявшей строительные работы на объекте.
По словам руководителя инспекции В. Г. Балашова, проверка выявила серьезные нарушения охраны труда:
сотрудники допускались к работе без обучения и проверки знаний требований охраны труда;отсутствовали обязательные медицинские осмотры;не контролировалась выдача средств индивидуальной защиты, отсутствовали сертификаты на них;на строительных площадках не были установлены защитные и сигнальные ограждения, знаки безопасности, а на лестничных маршах отсутствовали защитные ограждения;не был составлен план производства работ на высоте.
По итогам проверки инспекция выдала четыре предписания, отстранила сотрудников без обучения по охране труда и запретила использование средств индивидуальной защиты, не соответствующих требованиям. В отношении виновных лиц назначены административные штрафы.
Расследование продолжается, материалы будут переданы в органы следствия для принятия процессуальных решений.