Виновник громкого ДТП в Молдове, в котором погибли родители трех маленьких детей, до сих пор не назван: Что скрывает полиция

Громкое ДТП в Бурлаченах Кагульского района, в котором погибла супружеская пара, а их трое маленьких детей оказались в больнице, до сих пор вызывает вопросы.
«Почему ничего не говорят о том, кто, предположительно, превысил скорость и стал виновником ДТП?» — возмущаются в соцсетях.
По некоторым данным, водитель Гелендваген, в машине которого находились еще два пассажира (все трое не пострадали), — сын какого-то полицейского чина. Авто, кстати, с румынскими номерами.
«Мы хотим в Европу? Так почему не поступаем по-европейски?».
И действительно, что скрывает полиция? — задается вопросом t.me/mirgagauzia.
Напомним, ДТП произошло 12 августа. Mercedes и Volkswagen у села Бурлачень Кагульского района столкнулись лоб в лоб.
Сообщалось, что по предварительным данным, столкновение между Mercedes и Volkswagen произошло из-за превышения скорости.
Следственные органы Кагула приняли решение о заключении под стражу на 30 дней водителя, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, которое привело к гибели двух человек. Обвиняемый отказался давать показания.
Дети погибших изначально были госпитализированы в Кагульскую районную больницу в отделение интенсивной терапии, затем двоих братьев перевели в Центр матери и ребёнка в Кишинёве.