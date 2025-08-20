Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Виновник громкого ДТП в Молдове, в котором погибли родители трех маленьких детей, до сих пор не назван: Что скрывает полиция

Громкое ДТП в Бурлаченах Кагульского района до сих пор вызывает вопросы [видео]

Источник: Комсомольская правда

Громкое ДТП в Бурлаченах Кагульского района, в котором погибла супружеская пара, а их трое маленьких детей оказались в больнице, до сих пор вызывает вопросы.

«Почему ничего не говорят о том, кто, предположительно, превысил скорость и стал виновником ДТП?» — возмущаются в соцсетях.

По некоторым данным, водитель Гелендваген, в машине которого находились еще два пассажира (все трое не пострадали), — сын какого-то полицейского чина. Авто, кстати, с румынскими номерами.

«Мы хотим в Европу? Так почему не поступаем по-европейски?».

И действительно, что скрывает полиция? — задается вопросом t.me/mirgagauzia.

Напомним, ДТП произошло 12 августа. Mercedes и Volkswagen у села Бурлачень Кагульского района столкнулись лоб в лоб.

Сообщалось, что по предварительным данным, столкновение между Mercedes и Volkswagen произошло из-за превышения скорости.

Следственные органы Кагула приняли решение о заключении под стражу на 30 дней водителя, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, которое привело к гибели двух человек. Обвиняемый отказался давать показания.

Дети погибших изначально были госпитализированы в Кагульскую районную больницу в отделение интенсивной терапии, затем двоих братьев перевели в Центр матери и ребёнка в Кишинёве.