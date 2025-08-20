В Таганроге задержали двух подозреваемых в нападении и грабеже

В Таганроге 41-летнего мужчину избили и ограбили после ссоры на улице. Нападавшие уже задержаны, рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области.
Как уточнили в ведомстве, пострадавший сам обратился в полицию. Мужчина рассказал, что шел в магазин в свой профессиональный праздник и около одного из домов у него произошла ссора с двумя незнакомыми молодыми людьми.
Словесная перепалка быстро переросла в рукопашную. Придя в сознание после драки, мужчина обнаружил пропажу. Отсутствовали мобильный и банковая карта, которая находилась в чехле телефона. При этом на самом гаджете было установлено банковское приложение, через которое было удобно снимать деньги.
Сотрудники уголовного розыска быстро нашли подозреваемых, ими оказались двое ранее судимых местных жителей 23 и 26 лет. После нападения они воспользовались доступом к приложению, совершили несколько покупок, а остаток средств перевели на собственный счет.
Полиции удалось найти похищенный телефон и вернуть владельцу.
В отношении задержанных возбуждены дела по статьям «Грабеж, совершенный группой лиц с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья» (п. «а» и «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ) и «Кража с банковского счета» (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ).
