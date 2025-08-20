Ричмонд
Дом в частном секторе вспыхнул в Ростове-на-Дону

Частный дом загорелся на улице Ивановского в Ростове, уже ведется тушение.

Источник: Комсомольская правда

Днем 20 августа в Октябрьском районе Ростова-на-Дону начался пожар в частном секторе. Эту информацию подтвердили в донском управлении МЧС.

— Выехали на загорание частного дома на Ивановского, 9. Сообщение поступило в 14:55. На месте задействовали 26 человек, используется семь единиц техники, — уточнили в ведомстве.

Судя по электронным картам, указанный дом находится в опасной близости от других жилых построек. В соцсетях очевидцы опубликовали видео с черным дымом, который появился на месте происшествия.

