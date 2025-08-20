Супружеская ссора в Уфе закончилась поножовщиной

В Уфе обвиняют в убийстве 46-летнюю женщину. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета Башкирии.
По данным ведомства, вечером в минувшую субботу, 16 августа, на частном участке в Уфе компания из трех мужчин распивала. Позже к застолью присоединилась хозяйка дома. Спустя время между ней и 48-летним мужем вспыхнула ссора, после которой уфимка взяла кухонный нож и ударила им в спину супругу. От полученного ранения мужчина скончался на месте.
Женщина пыталась скрыться, однако полиция все же ее задержала. Сейчас она находится под стражей. Следователи провели осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей и назначили комплекс судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.
— Выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы, — сообщает СК.
