Узбекистанец перерезал горло собственной супруге прямо посреди улицы в Стамбуле

По данным Генконсульства, 17 августа в районе Умрание города Стамбул 35-летняя гражданка Узбекистана, уроженка Самаркандской области, стала жертвой собственного мужа. Гражданин Узбекистана, охваченный приступом ревности, напал на супругу и нанёс ей смертельные ножевые ранения.
Местные СМИ сообщают, что мужчина перерезал горло своей жене прямо посреди улицы после ссоры на почве ревности к одному из местных жителей. После совершённого преступления подозреваемый попытался скрыться.
Полиция Стамбула задержала убийцу уже на следующее утро — 18 августа. Кроме него, был также задержан уроженец Джизакской области, подозреваемый в пособничестве преступнику и попытке укрыть его от следствия.
19 августа, по завершении следственных мероприятий, суд избрал обоим фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время расследование продолжается.
Для возвращения тела погибшей на родину оформлены все необходимые документы, помощь в этом процессе оказывает Агентство по миграции при Кабинете Министров.