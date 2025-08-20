«Администрация школы ни при каких обстоятельствах не может запрашивать личные данные», — говорится в заявлении департамента. Передавать конфиденциальную информацию третьим лицам запрещено. В случае таких звонков необходимо прекратить разговор и сбросить вызов.
Мошенники стали звонить москвичам от имени школьной приемной комиссии
В Департаменте образования и науки Москвы предупредили, что злоумышленники стали звонить детям от имени школьной приемной комиссии. Мошенники просят подтвердить номер в системе или пройти регистрацию на фейковом портале. Для этого школьников просят назвать код из СМС.