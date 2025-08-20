В Ростове-на-Дону следователи завели дело после жесткого задержания

В Ростове-на-Дону завели уголовное дело после избиения мужчины при задержании. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.
— Поводом и основанием для возбуждения дела послужила размещенная в СМИ видеозапись, на которой были зафиксированы противоправные действия правоохранителей, — уточняют в СК.
Расследование после доследственной проверки начали в рамках статьи «Превышение должностных полномочий» (ст. 286 УК РФ). Все участники происшествия установлены и допрашиваются следователем.
Напомним, ранее видео с жестким задержанием появилось в соцсетях. Судя по съемке, задержанного избили на глазах у людей. Женщину, которая пыталась вмешаться оттолкнули.
Подпишись на нас в Telegram.