В ДТП в Афганистане погибли 79 человек, в том числе 17 детей

Трагедия произошла на фоне массового возвращения афганских беженцев. 14 июля Управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщило, что с начала 2025 года в Афганистан вернулись более 1 миллиона человек. Тогда в ООН отметили, что рост числа афганцев, возвращающихся из Ирана, связан с недавним обострением между Израилем и Ираном.