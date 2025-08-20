Ричмонд
В ДТП в Афганистане погибли 79 человек, в том числе 17 детей

Авария с участием автобуса, мотоцикла и грузовика в афганской провинции Герат привела к гибели 79 человек, в том числе 17 детей. В автобусе ехали беженцы, депортированные из Ирана.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Число жертв крупной автобусной аварии в афганской провинции Герат возросло до 79 человек, среди них 17 детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

На трассе Херат — Кабул автобус, перевозивший депортированных из Ирана афганских беженцев, столкнулся с мотоциклом и грузовиком.

Трагедия произошла на фоне массового возвращения афганских беженцев. 14 июля Управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщило, что с начала 2025 года в Афганистан вернулись более 1 миллиона человек. Тогда в ООН отметили, что рост числа афганцев, возвращающихся из Ирана, связан с недавним обострением между Израилем и Ираном.

