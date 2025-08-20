Почти 250 безбилетников выявлены в автобусах у станции метро «Теплый Стан»

«Усиленные проверки — это эффективный способ повышения культуры оплаты проезда. Они помогают нам выявлять не только безбилетников, но и тех, кто нарушает миграционное законодательство. Спасибо всем добросовестным пассажирам! Благодаря вам, мы поддерживаем высокие стандарты московского транспорта», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.