Почти 250 безбилетников выявлены в автобусах у станции метро «Теплый Стан»

В ходе усиленной проверки оплаты проезда на автобусных маршрутах в районе станции метро «Теплый Стан» контролеры выявили 245 безбилетников. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: Агентство «Москва»

«Продолжаем повторные усиленные проверки оплаты проезда. Вчера провели еще одну у станции метро “Теплый Стан”. Делимся результатами! Контролеры ГКУ “Организатор перевозок” вместе с сотрудниками полиции на 15 автобусных маршрутах: проверили факт оплаты у 4,4 тыс. пассажиров 84 автобусов, обнаружили 245 безбилетников, выявили девять нарушителей миграционного законодательства», — говорится в сообщении.

Как напомнили в пресс-службе, оплачивать поездку необходимо строго при входе в транспорт. Штраф за безбилетный проезд составляет 2 тыс. руб. Срок оплаты — 60 дней, при просрочке дело передают судебным приставам.

«Усиленные проверки — это эффективный способ повышения культуры оплаты проезда. Они помогают нам выявлять не только безбилетников, но и тех, кто нарушает миграционное законодательство. Спасибо всем добросовестным пассажирам! Благодаря вам, мы поддерживаем высокие стандарты московского транспорта», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.