В Новороссийске осудили участника СВО за попытку убийства

Попытка убийства произошла вечером 15 октября 2024 года на территории Абрау-Дюрсо. Между обвиняемым и потерпевшим произошла ссора, во время которой фигурант ударил знакомого кулаком в грудь, а затем около пяти раз ножом в ту же область.