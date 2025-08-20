Площадь пожара в частном секторе в Ростове увеличилась, горят уже два дома

На улице Ивановского в Ростове-на-Дону, в частном секторе с плотной застройкой, полыхают уже два дома. Об этом вечером 20 августа сообщили в ГУ МЧС России по региону.
— Площадь пожара составляет 150 кв. метров. Горят два дома на 70 и 80 кв. метрах, — говорится в информации МЧС.
Данных по пострадавшим пока нет.
Напомним, пожар в районе Ивановского, 9 вспыхнул примерно в 14:55, в это время поступил вызов в экстренную службу. После этого на месте происшествия от МЧС задействовали 26 человек и семь единиц техники.
Подпишись на нас в Telegram.