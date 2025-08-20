В Иркутской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за засухи. Такой указ подписал губернатор региона Игорь Кобзев. Режим ЧС действует с 20 августа 2025 года в Балаганском, Нукутском, Усть-Удинском и Эхирит-Булагатском муниципальном районах.
— Там засуха погубила сельскохозяйственные культуры на площади более 100 гектаров, — уточнил глава Иркутской области.
Мэрам всех пострадавших районов порекомендовали рассказать населению о введении режима ЧС и подсчитать причиненный ущерб, а также в течение пяти дней разработать план по устранению последствий засухи.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутском районе ввели режим повышенной готовности из-за угрозы подтоплений.