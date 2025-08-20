БПЛА атаковали Новый Оскол в Белгородской области

Город Новый Оскол в Белгородской области подвергся налету беспилотных летательных аппаратов, после чего там вспыхнул пожар. Об этом сообщают телеграм-каналы Baza и «Новый Оскол online». По предварительным данным, пострадавших нет.
В результате детонации дрона загорелся грузовик, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Незадолго до происшествия оперштаб региона сообщал об опасности атаки БПЛА на всей территории области.
По информации телеграм-канала «Новый Оскол online», Новый Оскол атаковали несколько дронов. Первый беспилотник пытался поразить нефтебазу на переулке Кооперативном, однако был сбит. Второй БПЛА ударил в район промышленных складов на улице Обыденко.
