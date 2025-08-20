СК начал проверку после гибели альпинистов в горах Кабардино-Балкарии

Ранее региональное главное управление МЧС РФ сообщило, что в верховьях ущелья Адыл-Су, пик Виа-Тау (высота около 3700 метров) сорвались два альпиниста из Перми и получили травмы, не совместимые с жизнью. На место выдвинулись спасатели, также решается вопрос о привлечении авиации для эвакуации тел погибших.