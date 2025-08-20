Ричмонд
46-летняя уфимка в пьяной ссоре зарезала мужа

В столице Башкирии следователи предъявили 46-летней женщине обвинение в убийстве. Уфимка лишила жизни собственного супруга.

Источник: СУ СК РФ ПО РБ

Трагедия произошла вечером 16 августа, когда трое мужчин выпивали в частном доме. Вскоре к ним присоединилась жена хозяина дома. В разгар застолья между ними разгорелась ссора. В пылу гнева женщина схватила ножи и нанесла мужу удар в спину — ранение оказалось для него смертельным.

По данным пресс-службы следкома Башкирии, женщина сбежала, однако вскоре ее разыскали полицейские. На время следствия суд отправил фигурантку дела под стражу, правоохранители продолжают собирать доказательства и опрашивать очевидцев преступления.