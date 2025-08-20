46-летняя уфимка в пьяной ссоре зарезала мужа

Трагедия произошла вечером 16 августа, когда трое мужчин выпивали в частном доме. Вскоре к ним присоединилась жена хозяина дома. В разгар застолья между ними разгорелась ссора. В пылу гнева женщина схватила ножи и нанесла мужу удар в спину — ранение оказалось для него смертельным.