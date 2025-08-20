Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Открытое горение ликвидировали на месте пожара в частном секторе в Ростове

Открытое пламя ликвидировали на улице Ивановского в Ростове, тушение еще ведется.

Источник: Комсомольская правда

На месте пожара в частном секторе в Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение. Оперативная информация поступила от ГУ МЧС России по региону.

— В 17:02 была объявлена ликвидация открытого горения, — прокомментировали в экстренном ведомстве.

Напомним, пожар вспыхнул сегодня. 20 августа. Тушение ведется в районе Ивановского, 9 примерно с 14:55. Сначала сообщали об одном вспыхнувшем частном доме, но потом огонь распространился на площади в 150 кв. метров, охватив два дома. Полную ликвидацию горения пока не объявляли, поэтому пожарные еще работают на месте происшествия.

Известно, что от МЧС на месте задействовали 26 человек и семь единиц техники. Данных по пострадавшим нет.

Подпишись на нас в Telegram.