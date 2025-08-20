Открытое горение ликвидировали на месте пожара в частном секторе в Ростове

На месте пожара в частном секторе в Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение. Оперативная информация поступила от ГУ МЧС России по региону.
— В 17:02 была объявлена ликвидация открытого горения, — прокомментировали в экстренном ведомстве.
Напомним, пожар вспыхнул сегодня. 20 августа. Тушение ведется в районе Ивановского, 9 примерно с 14:55. Сначала сообщали об одном вспыхнувшем частном доме, но потом огонь распространился на площади в 150 кв. метров, охватив два дома. Полную ликвидацию горения пока не объявляли, поэтому пожарные еще работают на месте происшествия.
Известно, что от МЧС на месте задействовали 26 человек и семь единиц техники. Данных по пострадавшим нет.
