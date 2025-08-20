Крышу дома на Рубинштейна в Петербурге приезжали тушить 4 пожарные машины

Пожарные поднялись к месту предполагаемого пожара через кафе «Хачапурная». Как пояснил сотрудник МЧС нашему журналисту, вызов поступил на адрес улица Рубинштейна, 40. На этой прогулочной улице расположено множество ресторанов, и можно было спутать белое облако с обычным дымом с кухни из кафе, но запах в воздухе стоял удушающий. Позже сотрудников общепита попросили покинуть здания, эвакуацию провели для безопасности сотрудников заведений.