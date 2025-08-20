Число погибших в результате ЧП в Рязанской области достигло 26

Накануне МЧС сообщило о завершении спасательных работ на территории завода. В них участвовали 361 человек и 85 единиц техники. Расследование уголовного дела ведется по ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»).