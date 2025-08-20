В московских аэропортах начали ловить нелегальных таксистов-зазывал

В минтрансе Подмосковья сообщили, что в первый день проведения проверок в аэропорту Шереметьево пресекли семь фактов нелегального предложения услуг такси.
«В аэропорту Шереметьево выявлены семь таксистов-зазывал, в отношении которых составлены протоколы об административных правонарушениях, нарушители вызваны в управление министерства для рассмотрения дел и привлечения к административной ответственности», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
В ведомстве сообщили, что в аэропортах Подмосковья Домодедово, Шереметьево и Жуковский начали ежедневно бороться с нелегальными таксистами. Штрафы за нелегальные перевозки для граждан — 5 тыс. руб., для должностных лиц — 20 тыс. руб., для юридических — 50 тыс. руб.
В минтрансе Подмосковья объяснили, что пользоваться услугами нелегалов небезопасно, поскольку пассажиры не застрахованы на случай аварии. Легальное такси можно узнать по белому кузову с желтой полосой и шашечкам, оранжевому фонарю на крыше, а также информации о водителе и компании с QR-кодом внутри салона.
Для вызова безопасного такси пассажирам рекомендуется пользоваться мобильными приложениями агрегаторов, службами по телефону или стойками такси в аэропорту.
С 19 августа в кодекс Московской области об административных правонарушениях ввели административную ответственность за нелегальное предложение услуг такси в аэропортах региона.
В июле власти Санкт-Петербурга запретили мигрантам работать таксистами. Для компаний предусмотрен трехмесячный переходный период для завершения трудовых отношений с иностранцами, которые работают на основании патента.