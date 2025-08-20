В московских аэропортах начали ловить нелегальных таксистов-зазывал

В минтрансе Подмосковья объяснили, что пользоваться услугами нелегалов небезопасно, поскольку пассажиры не застрахованы на случай аварии. Легальное такси можно узнать по белому кузову с желтой полосой и шашечкам, оранжевому фонарю на крыше, а также информации о водителе и компании с QR-кодом внутри салона.