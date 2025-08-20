Блогеру Митрошиной продлили срок домашнего ареста

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Митрошиной меру пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца», — сообщили в суде.
Митрошина обвиняется по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) в особо крупном размере денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления). Ее задержали на территории Краснодарского края и доставили в Москву.
Ранее в отношении нее было возбуждено дело о неуплате налогов, но позже его прекратили в связи с погашением части долга.
