Блогеру Митрошиной продлили срок домашнего ареста

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Чертановский суд Москвы продлил срок домашнего ареста блогеру Александре Митрошиной, которая обвиняется в отмывании денег. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Источник: РИА "Новости"

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Митрошиной меру пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца», — сообщили в суде.

Митрошина обвиняется по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) в особо крупном размере денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления). Ее задержали на территории Краснодарского края и доставили в Москву.

Ранее в отношении нее было возбуждено дело о неуплате налогов, но позже его прекратили в связи с погашением части долга.

