Мать, бросившую ребенка в турецком аэропорту могут лишить родительских прав

Суд по тяжким уголовным делам в Анталье приговорил в феврале Бурнашкину к 15 годам тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство близкого родственника — 18-летняя девушка в октябре 2024 года оставила новорожденную дочь в туалете аэропорта. По итогам заседания 9 июля апелляционный суд переквалифицировал преступление и освободил женщину из-под стражи. Бабушка ребенка Елена была оправдана в феврале. Защита отмечала, что решение является жестким прецедентом, так как в схожих случаях матерей обвиняли в оставлении ребенка — за это, согласно турецкому законодательству, грозит от трех месяцев до двух лет тюрьмы.