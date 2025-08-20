Американского наемника заочно приговорили к 28 годам

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к 28 годам лишения свободы и штрафу в 1,6 миллиона рублей американского наемника Дэвида Райана О’Лири*. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Генеральную прокуратуру РФ.
В надзорном ведомстве пояснили: О’Лири* признан виновным в ряде тяжких преступлений. Это участие в вооруженном конфликте в качестве наемника, незаконное пересечение российской границы, а также контрабанда и нелегальный оборот оружия и боеприпасов. Кроме того, суд признал его виновным в терроризме.
* Внесен в список террористов и экстремистов