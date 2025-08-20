Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американского наемника заочно приговорили к 28 годам

Американский наемник Дэвид Райан О’Лири* заочно осужден в России на 28 лет лишения свободы.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к 28 годам лишения свободы и штрафу в 1,6 миллиона рублей американского наемника Дэвида Райана О’Лири*. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Генеральную прокуратуру РФ.

В надзорном ведомстве пояснили: О’Лири* признан виновным в ряде тяжких преступлений. Это участие в вооруженном конфликте в качестве наемника, незаконное пересечение российской границы, а также контрабанда и нелегальный оборот оружия и боеприпасов. Кроме того, суд признал его виновным в терроризме.

* Внесен в список террористов и экстремистов