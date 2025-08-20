20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске мужчина пытался убить 17-летнюю девушку и напал с ножом на милиционеров, сообщили БЕЛТА в МВД.
Сегодня около 7.00 в Витебске на линию «102» позвонила женщина и сообщила, что ее 17-летнюю дочь убивает знакомый. К месту происшествия незамедлительно выбыли сотрудники Первомайского РОВД областного центра. «Во дворе дома они увидели мужчину, который наносил удары ножом девушке. Требования правоохранителей бросить оружие агрессор проигнорировал, а затем попытался на них напасть. Оценив реальную угрозу жизни и здоровью, один из милиционеров произвел прицельные выстрелы по нижним конечностям злоумышленника», — отметили в МВД.
Сотрудники оказали 17-летней потерпевшей первую помощь и вызвали скорую, ее госпитализировали в реанимационное отделение. Задержанного — 22-летнего ранее судимого за наркооборот местного жителя — также передали медикам.
Следователями возбуждено уголовное дело за покушение на убийство двух и более лиц. По внешним признакам в момент совершения преступления фигурант находился в состоянии наркотического опьянения. Для определения его физического состояния назначены соответствующие экспертизы. -0-