В Витебске мужчина пытался убить 17-летнюю девушку и напал с ножом на милиционеров

Сегодня около 7.00 в Витебске на линию «102» позвонила женщина и сообщила, что ее 17-летнюю дочь убивает знакомый. К месту происшествия незамедлительно выбыли сотрудники Первомайского РОВД областного центра. «Во дворе дома они увидели мужчину, который наносил удары ножом девушке. Требования правоохранителей бросить оружие агрессор проигнорировал, а затем попытался на них напасть. Оценив реальную угрозу жизни и здоровью, один из милиционеров произвел прицельные выстрелы по нижним конечностям злоумышленника», — отметили в МВД.