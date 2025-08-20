Ричмонд
Следствие попросило заочно арестовать блогера Лесли

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Тверской суд Москвы зарегистрировал ходатайство следователя об избрании ареста заочно в отношении блогера Александра Кириллова (Алекса Лесли) по делу о склонении к изнасилованию, он объявлен в розыск, сообщили РИА Новости в суде.

«Зарегистрированы материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Кириллова», — сказала собеседница агентства.

Ранее в пресс-службе СК РФ сообщили РИА Новости, что против блогера Кириллова (Алекса Лесли) возбуждено уголовное дело о склонении к изнасилованию (часть 4 статьи 33, часть 1 статьи 131 УК РФ), в отношении его последователей — по статье о совершении иных насильственных действиях сексуального характера (часть 1 статьи 132 УК РФ). По данным правоохранительных органов, Лесли находится за границей.

В июне в соцсетях появились скандальные видео с домогательствами к девушкам. Их связывают с призывами Лесли, который подстрекал своих последователей к провокационным и оскорбительным действиям в отношении женщин.