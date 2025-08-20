Ричмонд
В Витебске мужчина пытался убить девушку и напал с ножом на милиционеров

Мужчина пытался убить 17-летнюю девушку и напал с ножом на милиционеров в Витебске.

Источник: Комсомольская правда

О ЧП, которое произошло в Витебске утром в среду, 20 августа 2025 года, рассказали в МВД Беларуси. Около семи утра по номеру 102 поступил звонок: звонившая женщина сказала, что ее 17-летнюю дочь убивает знакомый. Милиционеры незамедлительно прибыли на место: во дворе жилого дома они увидели мужчину, который наносил удары ножом девушке.

Правоохранители потребовали бросить оружие, требования эти агрессор проигнорировал, а затем сделал попытки напасть на сотрудников.

— Оценив реальную угрозу жизни и здоровью, один из милиционеров произвел прицельные выстрелы по нижним конечностям злоумышленника, — говорится в сообщении МВД Беларуси.

17-летней потерпевшей милиционеры оказали первую помощь, вызвав своевременно скорую. Медики госпитализировали пострадавшую, она была помещена в реанимационное отделение.

Агрессор — 22-летний ранее судимый за наркооборот местный житель -также был передан врачам.

— По внешним признакам в момент совершения преступления фигурант находился в состоянии наркотического опьянения. Для определения его физического состояния назначены соответствующие экспертизы, — отметили правоохранители.

В отношении фигуранта за покушение на убийство двух и более лиц возбуждено уголовное дело.

