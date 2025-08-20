В Витебске мужчина пытался убить девушку и напал с ножом на милиционеров

О ЧП, которое произошло в Витебске утром в среду, 20 августа 2025 года, рассказали в МВД Беларуси. Около семи утра по номеру 102 поступил звонок: звонившая женщина сказала, что ее 17-летнюю дочь убивает знакомый. Милиционеры незамедлительно прибыли на место: во дворе жилого дома они увидели мужчину, который наносил удары ножом девушке.