Жители Японии стали свидетелями падения гигантского метеора

Минувшей ночью жители Японии стали свидетелями падения огненного шара, который, как предполагается, мог быть ярким метеором. Соответствующие кадры публикуют местные жители в соцсетях.
На опубликованных видео запечатлена яркая вспышка в небе, возникшая после того, как метеор прорвался сквозь атмосферу Земли. Позднее объект полностью исчезает.
По информации местных СМИ, уникальное явление наблюдали жители городов Кагосима, Миядзаки, Осака и ряда других. Как рассказал директор Космического музея Кагосимы Тосихиса Маэда, объект сгорел в атмосфере и, скорее всего, упал в Тихий океан.
Напомним, ранее в этом месяце сообщалось, что в атмосфере над Австралией взорвался метеор, тем самым создав огненный шар и мощную звуковую волну.