Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Японии стали свидетелями падения гигантского метеора

Явление наблюдали жители Кагосимы, Осаки, Миядзаки и других городов Японии.

Источник: Аргументы и факты

Минувшей ночью жители Японии стали свидетелями падения огненного шара, который, как предполагается, мог быть ярким метеором. Соответствующие кадры публикуют местные жители в соцсетях.

На опубликованных видео запечатлена яркая вспышка в небе, возникшая после того, как метеор прорвался сквозь атмосферу Земли. Позднее объект полностью исчезает.

По информации местных СМИ, уникальное явление наблюдали жители городов Кагосима, Миядзаки, Осака и ряда других. Как рассказал директор Космического музея Кагосимы Тосихиса Маэда, объект сгорел в атмосфере и, скорее всего, упал в Тихий океан.

Напомним, ранее в этом месяце сообщалось, что в атмосфере над Австралией взорвался метеор, тем самым создав огненный шар и мощную звуковую волну.