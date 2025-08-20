Жители Японии стали свидетелями падения гигантского метеора

По информации местных СМИ, уникальное явление наблюдали жители городов Кагосима, Миядзаки, Осака и ряда других. Как рассказал директор Космического музея Кагосимы Тосихиса Маэда, объект сгорел в атмосфере и, скорее всего, упал в Тихий океан.