Фаворит на пост лидера Украины и многолетняя помеха для Зеленского: кто такой Валерий Залужный

В 2007 году военный был назначен начальником штаба и первым замкомандира 24-й отдельной механизированной бригады 13-го армейского корпуса Сухопутных войск. С 2009 по 2012 год возглавлял 51-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ;В 2014 году его направили в Донбасс, где он занял пост замкомандира сектора «С». Военный принимал участие в тяжелых боях под Дебальцево, известных как «дебальцевский котел». В этот же период, с 2014 по 2015 год, он занимал должность замначальника управления боевой подготовки командования Сухопутных войск;В 2016—2017 годах Залужный работал в качестве замкомандира войсками оперативного командования «Юг». В 2017 году ему присвоили звание генерал-майора, а после назначили начальником штаба и первым замкомандира войсками оперативного командования «Запад»;До 2019 года он занимал пост первого замначальника Объединенного оперативного штаба ВСУ, координирующего действия всех группировок войск при проведении спецопераций.