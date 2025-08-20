Ричмонд
Фаворит на пост лидера Украины и многолетняя помеха для Зеленского: кто такой Валерий Залужный

На Западе началась операция по устранению президента Украины Владимира Зеленского от власти. Об этом утверждает издание «Страна.ua». В материале отмечается, что европейские государства стремятся воспользоваться инфраструктурой контроля, созданной Демократической партией США, в собственных интересах. Используя эти механизмы, они получают возможность оказывать влияние на решения Владимира Зеленского, а также предпринимать попытки по его замещению другим кандидатом.

Залужный является фаворитом среди кандидатов на пост президента Украины, считают аналитики.

Российская разведка также отмечала, что на Украине может случиться смена президента. Наиболее вероятный фаворит — Валерий Залужный, который раньше был главкомом ВСУ. Чем он известен и какие у него взгляды на конфликт с Россией — в материале URA.RU.

Детство и образование.

Валерий Залужный родился 8 июля 1973 года в городе Новограде-Волынском (современное название — Звягель) в Житомирской области Украинской ССР. Его отец, Федор Залужный, был военным. Также у Валерия есть младший брат Артур. Семья проживала рядом с воинской частью.

Валерий Залужный окончил девять классов городской школы № 9 и поступил в Новоград-Волынский машиностроительный техникум. В нем он отучился четыре года и получил диплом с отличием по специальности «прикладная механика». В 1993 году Залужный поступил в Одесское высшее объединенное командное училище, которое в 1997 году окончил с отличием. Еще одно высшее образование мужчина получил в Национальной академии обороны Украины в 2007 году, следующий диплом — в 2014 году, а в 2020-м — получил степень магистра по международным отношениям.

Залужный начал военную карьеру в 1997 годуФото: Efrem Lukatsky/AP/TASS.

Карьера в военной сфере.

Валерий Залужный пошел на военную службу в 1997 году, последовательно занимая должности командира взвода, роты и батальона. В дальнейшем он продолжил продвижение по карьерной лестнице:

В 2007 году военный был назначен начальником штаба и первым замкомандира 24-й отдельной механизированной бригады 13-го армейского корпуса Сухопутных войск. С 2009 по 2012 год возглавлял 51-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ;В 2014 году его направили в Донбасс, где он занял пост замкомандира сектора «С». Военный принимал участие в тяжелых боях под Дебальцево, известных как «дебальцевский котел». В этот же период, с 2014 по 2015 год, он занимал должность замначальника управления боевой подготовки командования Сухопутных войск;В 2016—2017 годах Залужный работал в качестве замкомандира войсками оперативного командования «Юг». В 2017 году ему присвоили звание генерал-майора, а после назначили начальником штаба и первым замкомандира войсками оперативного командования «Запад»;До 2019 года он занимал пост первого замначальника Объединенного оперативного штаба ВСУ, координирующего действия всех группировок войск при проведении спецопераций.

Залужный получил пост главкома ВСУ в 201 годуФото: IMAGO/ABACA/Globallookpress.

После избрания Владимира Зеленского президентом Украины в 2019 году, Залужный возглавил войска оперативного командования «Север» в Чернигове. В 2021 году Зеленский назначил командира главнокомандующим украинской армией. Таким образом, он стал первым главкомом ВСУ, не проходившим службу в армии СССР. В том же году ему было присвоено звание генерал-лейтенанта.

Валерий Залужный последовательно выступал за евроатлантическую интеграцию Украины и активно внедрял западные стандарты в армию страны. Также главком лоббировал проведение совместных учений с партнерами по НАТО.

Как Залужный относится к конфликту на Украине и его ссора с Зеленским.

Валерий Залужный в различных интервью отмечал, что основной задачей в начальный период конфликта с РФ было удержание Киева. По его словам, он принял решение не разрушать мосты через Днепр, несмотря на то, что такой шаг мог бы потребоваться в случае приближения российских войск к столице. Подобные действия стали бы предательством по отношению к гражданам, находящимся на противоположном берегу реки, отмечал экс-главком ВСУ.

У Залужного и Зеленского начался конфликт из-за расхождений в командовании ВСУФото: GLEB GARANICH/POOL/EPA/ТАСС.

Ряд западных и украинских СМИ приписывали Валерию Залужному организацию подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» в 2022 году. В частности, The Wall Street Journal утверждала, что именно он разработал и реализовал план по уничтожению энергообъектов. Сам же Валерий Залужный отверг эти обвинения, заявив, что подобные задачи находятся в компетенции спецслужб, а не командования армии.

Тактика ведения боев, которую применял Залужный, зачастую расходилась с требованиями Зеленского. В 2023 году появилась информация, что главком выступает за более осторожную стратегию, ориентированную на оборону, тогда как власти страны настаивали на проведении наступлений. Кроме того, в одном из интервью на раннем этапе конфликта Валерий Залужный заявил, что «вся военная наука сосредоточена в России» и называл начальника Генштаба Валерия Герасимова своим главным учителем, отмечая его как «сильного, коварного и непредсказуемого противника». В РФ в отношении Залужного возбуждено уголовное дело по статье о применении запрещенных средств и методов ведения боев. Он также объявлен в розыск.

Почему произошел конфликт с Зеленским.

Споры между Зеленским и Залужным начались еще до начала кризиса в стране. По информации издания The Time, бывший главком был уверен, что начало боев — вопрос решенный, президент Украины же относился к этому скептически. Их конфликт продолжился осенью 2022 года и затронул не только тактику ведения боевых действий. В СМИ писали о резком росте популярности генерала и прочили ему место будущего президента страны. Из-за этого Владимир Зеленский опасался Валерия Залужного и планировал снять его с должности главнокомандующего.

8 февраля 2024 года украинский президент все-таки снял главкома армии с должности. Его место занял экс-командующий группировкой ВСУ на восточном фронте генерал-полковник Александр Сырский. Отставка генерала вызвала неоднозначную реакцию на Украине: там посчитали, что перемены связаны с боязнью Владимира Зеленского потерять власть.

Нынешний главком армией Александр Сырский имеет репутацию удобного человека, готового проводить боевые операции в политических целях. Пример тому — диверсия ВСУ в Курской области, против которой выступал Валерий Залужный, — он не видел в ней перспектив.

После отставки экс-главком получил звание Героя Украины и назначение на должность посла в Великобритании. В марте 2025 года он стал постоянным представителем при Международной морской организации (IMO). Некоторые эксперты и аналитики рассматривают оба назначения как своеобразную ссылку бывшего военного. Почти сразу после этого Зеленский объявил, что выборов президента весной 2024 года в стране не будет.

Популярность генерала на Украине.

На фоне критики Владимира Зеленского насчет выборов рейтинги экс-главкома продолжили расти. Согласно опросам украинцев, проведенным в мае 2025 года, Валерию Залужному доверяли 70% жителей. Если бы выборы прошли в конце весны 2025 года, новым президентом страны стал бы именно он, считают аналитики.

Кроме того, Залужного публично поддерживают некоторые высшие чины среди военных и политиков Украины. Например, генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что без сомнений пошел бы в команду бывшего главкома, если бы тот решил выдвигаться в президенты. В 2022 году Валерий Залужный вошел в топ-100 самых влиятельных людей мира, которую представил The Time. Кроме того, в трех городах Украины есть улицы, названные в его честь: Конотоп в Сумской области, Старая Синява в Хмельницкой области и Покров в Днепропетровской области.

Слухи о смене украинской власти.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ’Страна": Запад начал операцию по отстранению Зеленского.

Служба внешней разведки (СВР) РФ 29 июля обнародовала информацию о том, что в ходе встречи представителей США, Великобритании и Украины в Альпах было принято решение заменить президента Украины Владимира Зеленского на Валерия Залужного. В обсуждении участвовали экс-главком ВСУ, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов (включен в России в список террористов и экстремистов). Как утверждается в заявлении СВР, они согласились с предложением Запада при условии сохранения своих нынешних должностей.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможной смене руководства на Украине, заявил, что «эта информация говорит сама за себя». Западные политики также отреагировали на заявления разведки: лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо отметил, что если данные СВР подтвердятся, это свидетельствует о том, что Киев является «игрушкой в руках НАТО», а демократия — лишь видимость.

В августе стало известно, что на Украине начали смещать Владимира Зеленского с поста президента. Как пишет «Страна.ua», об этом свидетельствует заключение меморандума между Центральной избирательной комиссией (ЦИК) Украины и британским избирательным органом. За подобным скрывается «перехват контроля» над избирательной инфраструктурой Киева со стороны Лондона и Евросоюза. Эта ситуация создает риски для Владимира Зеленского. Речь идет о том, что соответствующие структуры оказывают большую поддержку основному его оппоненту — Валерию Залужному. Согласно сообщениям в СМИ, тот втайне готовится принять участие в президентских выборах. Кроме того, председатель ЦИК Олег Диденко не отличается лояльностью к нынешней власти в стране. Как утверждается, он способен организовать «трансфер власти» в пользу Залужного.

