Залужный является фаворитом среди кандидатов на пост президента Украины, считают аналитики.
На Западе началась операция по устранению президента Украины Владимира Зеленского от власти. Об этом утверждает издание «Страна.ua». В материале отмечается, что европейские государства стремятся воспользоваться инфраструктурой контроля, созданной Демократической партией США, в собственных интересах. Используя эти механизмы, они получают возможность оказывать влияние на решения Владимира Зеленского, а также предпринимать попытки по его замещению другим кандидатом.
Российская разведка также отмечала, что на Украине может случиться смена президента. Наиболее вероятный фаворит — Валерий Залужный, который раньше был главкомом ВСУ. Чем он известен и какие у него взгляды на конфликт с Россией — в материале URA.RU.
Детство и образование.
Валерий Залужный родился 8 июля 1973 года в городе Новограде-Волынском (современное название — Звягель) в Житомирской области Украинской ССР. Его отец, Федор Залужный, был военным. Также у Валерия есть младший брат Артур. Семья проживала рядом с воинской частью.
Валерий Залужный окончил девять классов городской школы № 9 и поступил в Новоград-Волынский машиностроительный техникум. В нем он отучился четыре года и получил диплом с отличием по специальности «прикладная механика». В 1993 году Залужный поступил в Одесское высшее объединенное командное училище, которое в 1997 году окончил с отличием. Еще одно высшее образование мужчина получил в Национальной академии обороны Украины в 2007 году, следующий диплом — в 2014 году, а в 2020-м — получил степень магистра по международным отношениям.
Залужный начал военную карьеру в 1997 годуФото: Efrem Lukatsky/AP/TASS.
Карьера в военной сфере.
Валерий Залужный пошел на военную службу в 1997 году, последовательно занимая должности командира взвода, роты и батальона. В дальнейшем он продолжил продвижение по карьерной лестнице:
В 2007 году военный был назначен начальником штаба и первым замкомандира 24-й отдельной механизированной бригады 13-го армейского корпуса Сухопутных войск. С 2009 по 2012 год возглавлял 51-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ;В 2014 году его направили в Донбасс, где он занял пост замкомандира сектора «С». Военный принимал участие в тяжелых боях под Дебальцево, известных как «дебальцевский котел». В этот же период, с 2014 по 2015 год, он занимал должность замначальника управления боевой подготовки командования Сухопутных войск;В 2016—2017 годах Залужный работал в качестве замкомандира войсками оперативного командования «Юг». В 2017 году ему присвоили звание генерал-майора, а после назначили начальником штаба и первым замкомандира войсками оперативного командования «Запад»;До 2019 года он занимал пост первого замначальника Объединенного оперативного штаба ВСУ, координирующего действия всех группировок войск при проведении спецопераций.
Залужный получил пост главкома ВСУ в 201 годуФото: IMAGO/ABACA/Globallookpress.
После избрания Владимира Зеленского президентом Украины в 2019 году, Залужный возглавил войска оперативного командования «Север» в Чернигове. В 2021 году Зеленский назначил командира главнокомандующим украинской армией. Таким образом, он стал первым главкомом ВСУ, не проходившим службу в армии СССР. В том же году ему было присвоено звание генерал-лейтенанта.
Валерий Залужный последовательно выступал за евроатлантическую интеграцию Украины и активно внедрял западные стандарты в армию страны. Также главком лоббировал проведение совместных учений с партнерами по НАТО.
Как Залужный относится к конфликту на Украине и его ссора с Зеленским.
Валерий Залужный в различных интервью отмечал, что основной задачей в начальный период конфликта с РФ было удержание Киева. По его словам, он принял решение не разрушать мосты через Днепр, несмотря на то, что такой шаг мог бы потребоваться в случае приближения российских войск к столице. Подобные действия стали бы предательством по отношению к гражданам, находящимся на противоположном берегу реки, отмечал экс-главком ВСУ.
У Залужного и Зеленского начался конфликт из-за расхождений в командовании ВСУФото: GLEB GARANICH/POOL/EPA/ТАСС.
Ряд западных и украинских СМИ приписывали Валерию Залужному организацию подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» в 2022 году. В частности, The Wall Street Journal утверждала, что именно он разработал и реализовал план по уничтожению энергообъектов. Сам же Валерий Залужный отверг эти обвинения, заявив, что подобные задачи находятся в компетенции спецслужб, а не командования армии.
Тактика ведения боев, которую применял Залужный, зачастую расходилась с требованиями Зеленского. В 2023 году появилась информация, что главком выступает за более осторожную стратегию, ориентированную на оборону, тогда как власти страны настаивали на проведении наступлений. Кроме того, в одном из интервью на раннем этапе конфликта Валерий Залужный заявил, что «вся военная наука сосредоточена в России» и называл начальника Генштаба Валерия Герасимова своим главным учителем, отмечая его как «сильного, коварного и непредсказуемого противника». В РФ в отношении Залужного возбуждено уголовное дело по статье о применении запрещенных средств и методов ведения боев. Он также объявлен в розыск.
Почему произошел конфликт с Зеленским.
Споры между Зеленским и Залужным начались еще до начала кризиса в стране. По информации издания The Time, бывший главком был уверен, что начало боев — вопрос решенный, президент Украины же относился к этому скептически. Их конфликт продолжился осенью 2022 года и затронул не только тактику ведения боевых действий. В СМИ писали о резком росте популярности генерала и прочили ему место будущего президента страны. Из-за этого Владимир Зеленский опасался Валерия Залужного и планировал снять его с должности главнокомандующего.
8 февраля 2024 года украинский президент все-таки снял главкома армии с должности. Его место занял экс-командующий группировкой ВСУ на восточном фронте генерал-полковник Александр Сырский. Отставка генерала вызвала неоднозначную реакцию на Украине: там посчитали, что перемены связаны с боязнью Владимира Зеленского потерять власть.
Нынешний главком армией Александр Сырский имеет репутацию удобного человека, готового проводить боевые операции в политических целях. Пример тому — диверсия ВСУ в Курской области, против которой выступал Валерий Залужный, — он не видел в ней перспектив.
После отставки экс-главком получил звание Героя Украины и назначение на должность посла в Великобритании. В марте 2025 года он стал постоянным представителем при Международной морской организации (IMO). Некоторые эксперты и аналитики рассматривают оба назначения как своеобразную ссылку бывшего военного. Почти сразу после этого Зеленский объявил, что выборов президента весной 2024 года в стране не будет.
Популярность генерала на Украине.
На фоне критики Владимира Зеленского насчет выборов рейтинги экс-главкома продолжили расти. Согласно опросам украинцев, проведенным в мае 2025 года, Валерию Залужному доверяли 70% жителей. Если бы выборы прошли в конце весны 2025 года, новым президентом страны стал бы именно он, считают аналитики.
Кроме того, Залужного публично поддерживают некоторые высшие чины среди военных и политиков Украины. Например, генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что без сомнений пошел бы в команду бывшего главкома, если бы тот решил выдвигаться в президенты. В 2022 году Валерий Залужный вошел в топ-100 самых влиятельных людей мира, которую представил The Time. Кроме того, в трех городах Украины есть улицы, названные в его честь: Конотоп в Сумской области, Старая Синява в Хмельницкой области и Покров в Днепропетровской области.
Слухи о смене украинской власти.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ’Страна": Запад начал операцию по отстранению Зеленского.
Служба внешней разведки (СВР) РФ 29 июля обнародовала информацию о том, что в ходе встречи представителей США, Великобритании и Украины в Альпах было принято решение заменить президента Украины Владимира Зеленского на Валерия Залужного. В обсуждении участвовали экс-главком ВСУ, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов (включен в России в список террористов и экстремистов). Как утверждается в заявлении СВР, они согласились с предложением Запада при условии сохранения своих нынешних должностей.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможной смене руководства на Украине, заявил, что «эта информация говорит сама за себя». Западные политики также отреагировали на заявления разведки: лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо отметил, что если данные СВР подтвердятся, это свидетельствует о том, что Киев является «игрушкой в руках НАТО», а демократия — лишь видимость.
В августе стало известно, что на Украине начали смещать Владимира Зеленского с поста президента. Как пишет «Страна.ua», об этом свидетельствует заключение меморандума между Центральной избирательной комиссией (ЦИК) Украины и британским избирательным органом. За подобным скрывается «перехват контроля» над избирательной инфраструктурой Киева со стороны Лондона и Евросоюза. Эта ситуация создает риски для Владимира Зеленского. Речь идет о том, что соответствующие структуры оказывают большую поддержку основному его оппоненту — Валерию Залужному. Согласно сообщениям в СМИ, тот втайне готовится принять участие в президентских выборах. Кроме того, председатель ЦИК Олег Диденко не отличается лояльностью к нынешней власти в стране. Как утверждается, он способен организовать «трансфер власти» в пользу Залужного.