Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сочи подростки впали в кому после употребления спиртного в баре

Один из подростков находится в реанимации.

Источник: Аргументы и факты

Один из двух подростков, которые впали в кому после употребления спиртного, сейчас находится в реанимации. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Сочи.

По данным ведомства, была проведена проверка по факту происшествия.

По предварительной информации, молодые люди отмечали день рождения одного из друзей и употребляли алкоголь. После распития спиртного их не пустили в караоке-бар, и тогда они направились в компьютерный клуб.

Там 14-летний и 15-летний подростки почувствовали себя плохо и были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Ранее в Ленобласти трое мужчин умерли от отравления незамерзайкой.