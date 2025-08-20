В Сочи подростки впали в кому после употребления спиртного в баре

Один из двух подростков, которые впали в кому после употребления спиртного, сейчас находится в реанимации. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Сочи.
По данным ведомства, была проведена проверка по факту происшествия.
По предварительной информации, молодые люди отмечали день рождения одного из друзей и употребляли алкоголь. После распития спиртного их не пустили в караоке-бар, и тогда они направились в компьютерный клуб.
Там 14-летний и 15-летний подростки почувствовали себя плохо и были госпитализированы в тяжелом состоянии.
