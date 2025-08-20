Синагогу в Обнинске подожгли подростки

По данным следствия, два парня 15 и 16 лет сначала разбили окна синагоги на улице Графской в Обнинске, а потом бросили внутрь бутылки с горючим веществом. Выяснилось, что подростки из Москвы и Брянской области заранее все спланировали, познакомившись в соцсетях.