Синагогу в Обнинске подожгли подростки

Следственное управление СК России по Калужской области сообщило о задержании двух подростков по подозрению в попытке поджога частного дома в Обнинске, источник РИА Новости уточнил, что речь идет о синагоге.
По данным следствия, два парня 15 и 16 лет сначала разбили окна синагоги на улице Графской в Обнинске, а потом бросили внутрь бутылки с горючим веществом. Выяснилось, что подростки из Москвы и Брянской области заранее все спланировали, познакомившись в соцсетях.
Сейчас по местам проживания молодых людей проведены обыски, изъяты средства связи, карта Обнинска, одежда и другие предметы. Предварительно, ущерб от преступления составил полмиллиона рублей.