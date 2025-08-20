Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синагогу в Обнинске подожгли подростки

Следственное управление СК России по Калужской области сообщило о задержании двух подростков по подозрению в попытке поджога частного дома в Обнинске, источник РИА Новости уточнил, что речь идет о синагоге.

Следственное управление СК России по Калужской области сообщило о задержании двух подростков по подозрению в попытке поджога частного дома в Обнинске, источник РИА Новости уточнил, что речь идет о синагоге.

По данным следствия, два парня 15 и 16 лет сначала разбили окна синагоги на улице Графской в Обнинске, а потом бросили внутрь бутылки с горючим веществом. Выяснилось, что подростки из Москвы и Брянской области заранее все спланировали, познакомившись в соцсетях.

Сейчас по местам проживания молодых людей проведены обыски, изъяты средства связи, карта Обнинска, одежда и другие предметы. Предварительно, ущерб от преступления составил полмиллиона рублей.