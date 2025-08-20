Мужчина в Нижнем Новгороде обезглавил, разрубил и спрятал в гараже двух человек

Житель Калининграда во время ссоры в Нижнем Новгороде убил и обезглавил знакомых мужчину и женщину, после чего расчленил их тела и спрятал останки в гараже. Об этом в среду, 20 августа, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.
По словам представителей ведомства, инцидент произошел в квартире дома на улице Раевского, когда обвиняемый напал на двоих знакомых с ножом. Он нанес им несколько ударов в шею, а затем отделил их головы. После этого преступник порубил тела, по частям вынес их из дома и спрятал в гаражном массиве. Позже злоумышленника удалось задержать.
— В ближайшее время судом в отношении фигуранта будет избрана мера пресечения. Следователем проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы, — передает официальный Telegram-канал областного управления СК.
