Мужчина в Нижнем Новгороде обезглавил, разрубил и спрятал в гараже двух человек

По словам представителей ведомства, инцидент произошел в квартире дома на улице Раевского, когда обвиняемый напал на двоих знакомых с ножом. Он нанес им несколько ударов в шею, а затем отделил их головы. После этого преступник порубил тела, по частям вынес их из дома и спрятал в гаражном массиве. Позже злоумышленника удалось задержать.