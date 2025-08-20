Стала известна причина задержания лидера «Русской общины» в российском городе

Стала известна причина задержания лидера «Русской общины» из Обнинска Калужской области Руслана Денисова. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
По словам источника издания, мужчину задержали, когда он пытался помочь знакомой вернуть долг.
Один из бывших членов общины несколько месяцев назад разбил машину их общей знакомой. Ущерб составил почти полтора миллиона рублей.
Виновник написал долговую расписку, однако не спешил с возвратом денег.
Денисов с этой знакомой и еще одним соратником поехали в Козельск поговорить с должником и, вероятно, были недостаточно корректны в общении.
Сейчас Денисов находится в изоляторе временного содержания, его с обвиняют в вымогательстве. Следствие продолжается.
Ранее стало известно, что лидера «Русской общины» в Обнинске задержали по подозрению в вымогательстве в особо крупном размере.
