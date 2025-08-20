Самолет потерпел крушение на авиашоу

В ЮАР легкомоторный самолет под управлением 61-летнего пилота потерпел крушение на авиашоу, сообщает Daily Mail.
Инцидент произошел 14 августа на фестивале, организованном в рамках подготовки к Глобальному саммиту нового поколения авиационных профессионалов 2025 года. Опытный пилот авиакомпании South African Airlines управлял самолетом ZS-AEC Extra 300 и потерпел крушение в море.
На видео, снятом очевидцами, видно, как самолет взлетает, выполняет вираж и падает в воду недалеко от берега. Зрители сообщили о происшествии спасателям, которые оперативно прибыли на место.
Обломки самолета подняты из воды, но пилот до сих пор не найден. Пляж Бэттери-Бич временно закрыт для посещения.
Читайте также: «Легкомоторный самолет потерпел крушение в Акмолинской области Казахстана».