Экс-министр получил срок за хищение 130 млн у участников СВО в Ставрополье

В Ставрополье подельники придумали преступную схему хищения средств, предназначенных для участников СВО.
Бывший министр по делам национальностей Ставропольского края Александр Писаренко и его сообщники получили сроки в колониях. Они признаны виновными в хищении более 130 миллионов рублей, выделенных для нужд участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает прокуратура Ставропольского края.
«В результате их действий краевому бюджету причинен ущерб на общую сумму более 130 миллионов рублей. Суд назначил шестерым подсудимым наказания в виде лишения свободы на сроки от двух до девяти лет с отбыванием в исправительных колониях общего и строгого режимов, троим — в виде лишения свободы на сроки от одного года до трех лет условно, двум женщинам назначены наказания в виде лишения свободы на срок от двух лет шести месяцев до четырех лет в исправительной колонии общего режима с отсрочкой отбывания наказания до достижения их детьми 14-летнего возраста», — сообщается на сайте прокуратуры Ставропольского края.
По данным следствия, Писаренко в сентябре 2022 года, занимая пост министра по национальной политике и делам казачества, организовал преступную группу. Совместно с директором краевого казачьего центра Андреем Воронцовым он заключал госконтракты с предпринимателями на поставку товаров для участников СВО. Продукция закупалась по ценам, которые значительно превышали рыночные.
Следствие установило, что члены группы действовали согласованно. Денежные средства из регионального резервного фонда выводились под видом оплаты товаров по государственным контрактам. Всем обвиняемым вменили мошенничество, совершенное организованной группой лиц с использованием служебного положения и в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ).
Ранее в аэропорту Челябинска задержали бывшего вице-губернатора области Александра Уфимцева. Он более семи лет скрывался от уголовного преследования за границей. Уфимцева и некоторых его коллег обвинили в незаконном строительстве поселка для VIP на берегу заповедного озера Увильды.