Экс-министр получил срок за хищение 130 млн у участников СВО в Ставрополье

«В результате их действий краевому бюджету причинен ущерб на общую сумму более 130 миллионов рублей. Суд назначил шестерым подсудимым наказания в виде лишения свободы на сроки от двух до девяти лет с отбыванием в исправительных колониях общего и строгого режимов, троим — в виде лишения свободы на сроки от одного года до трех лет условно, двум женщинам назначены наказания в виде лишения свободы на срок от двух лет шести месяцев до четырех лет в исправительной колонии общего режима с отсрочкой отбывания наказания до достижения их детьми 14-летнего возраста», — сообщается на сайте прокуратуры Ставропольского края.