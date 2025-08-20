Ричмонд
Застримили до смерти: Скандальный блогер умер после 10 дней пыток в прямом эфире

Известный французский стример Рафаэль Гравен, известный под ником Jean Pormanove, скончался в возрасте 46 лет во время прямой трансляции. О его смерти сообщает издание Dexerto.

Источник: Life.ru

Тело контент-мейкера было обнаружено в ночь на 18 августа в его жилище в коммуне Конт. Как подтвердила прокуратура Ниццы, по факту произошедшего начата проверка, хотя предварительная информация исключает криминал. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Pormanove был крайне популярен во французском сегменте Интернета, собрав многотысячную аудиторию на платформах Kick и TikTok. Его творчество включало как игровые стримы, так и скандальные эфиры, наполненные элементами насилия и унизительных действий.

По данным того же источника, незадолго до трагедии стример стал жертвой издевательств со стороны своих друзей по прозвищам Наруто и Сафин. В течение десяти дней его подвергали избиениям, лишали сна и принуждали к употреблению опасных веществ, что, предположительно, могло стать причиной резкого ухудшения его физического состояния.

В одном из своих финальных сообщений матери, якобы отправленном за несколько дней до смерти, Pormanove писал, что чувствует себя «заложником» и «сыт по горло» этими трансляциями. Примечательно, что Наруто и Сафин уже привлекались к ответственности в январе по подозрению в организации съёмок унизительных роликов в прямом эфире, однако тогда их отпустили в тот же день.

Ранее эквадорская тиктокерша Кейла Гонсалес Меркадо погибла в прямом эфире от руки собственного друга. Во время стрима, где она употребляла алкоголь с двумя мужчинами, между ними завязалась ссора. В её ходе 28-летняя блогерша в шутку предложила одному из компаньонов выстрелить в неё. Тот немедленно приставил к ней пистолет и нажал на курок, после чего запись резко оборвалась на кадрах падения женщины.