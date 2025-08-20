Застримили до смерти: Скандальный блогер умер после 10 дней пыток в прямом эфире

В одном из своих финальных сообщений матери, якобы отправленном за несколько дней до смерти, Pormanove писал, что чувствует себя «заложником» и «сыт по горло» этими трансляциями. Примечательно, что Наруто и Сафин уже привлекались к ответственности в январе по подозрению в организации съёмок унизительных роликов в прямом эфире, однако тогда их отпустили в тот же день.