Следствие просит заочно арестовать блогера Алекса Лесли по делу об изнасиловании

Напомним, этим летом секс-коуч Алекс Лесли попал в скандал из-за видео, на котором его «ученики» приставали к девушкам в центре Москвы. Лесли заявил, что вернётся в столицу, показав фото авиабилета, и утверждая, что избежит юридических проблем. Однако его адвокат настроен менее оптимистично.