Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Следствие просит заочно арестовать блогера Алекса Лесли по делу об изнасиловании

Следствие обратилось в суд с ходатайством о заочном аресте блогера Александра Кириллова, известного как Алекс Лесли, по уголовному делу о склонении к изнасилованию. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Тверского суда Москвы.

Источник: Life.ru

«Зарегистрированы материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Кириллова», — сказала собеседница агентства.

По данным суда, блогер объявлен в федеральный розыск, что позволило следователю обратиться с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в его отсутствие.

Напомним, этим летом секс-коуч Алекс Лесли попал в скандал из-за видео, на котором его «ученики» приставали к девушкам в центре Москвы. Лесли заявил, что вернётся в столицу, показав фото авиабилета, и утверждая, что избежит юридических проблем. Однако его адвокат настроен менее оптимистично.